Мокрая Анна Седокова взбудоражила мужскую половину социальной сети

Очередной снимок оказался совершенно в том же стиле, что и прежние, а потому любители женской красоты в очередной раз убедились в том, что фигура и внешность Анны Седоковой не вызывает ни малейшего спора. Однако на этот раз звезда помимо фотографии, также опубликовала видеоролик, на котором эффектно выходит из бассейна, причем будучи совершенно в мокром купальнике. Певица пожелала всем подписчикам доброго утра, однако вряд ли мужская половина фанатов не согласились бы с таким высказыванием после увиденного кадра.Кроме того, артистка старается максимально часто демонстрировать отдельные эпизоды из личной жизни, приводя к тому, чтобы каждый из фанатов находил в себе силы и стремление также соответствовать по настроению и целеустремленности популярной исполнительницы. Не исключено, что подобная активность Анны Седоковой некоторым подписчикам кажется слишком навязчивой, но, однако большая часть фанатов все же одобряют такой метод ведения страницы певицы в социальной сети.