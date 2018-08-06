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Мокрая Анна Седокова взбудоражила мужскую половину социальной сети

Анна Седокова в очередной раз продемонстрировала свою безупречную фигуру, чем вызвала крайнее удовлетворение у мужской части подписчиков. Несмотря на то, что певицу довольно часто пытаются обвинить в излишней откровенности, ее не беспокоят комментарии недоброжелателей.

Очередной снимок оказался совершенно в том же стиле, что и прежние, а потому любители женской красоты в очередной раз убедились в том, что фигура и внешность Анны Седоковой не вызывает ни малейшего спора. Однако на этот раз звезда помимо фотографии, также опубликовала видеоролик, на котором эффектно выходит из бассейна, причем будучи совершенно в мокром купальнике. Певица пожелала всем подписчикам доброго утра, однако вряд ли мужская половина фанатов не согласились бы с таким высказыванием после увиденного кадра.

Мокрая Анна Седокова взбудоражила мужскую половину социальной сети


Кроме того, артистка старается максимально часто демонстрировать отдельные эпизоды из личной жизни, приводя к тому, чтобы каждый из фанатов находил в себе силы и стремление также соответствовать по настроению и целеустремленности популярной исполнительницы. Не исключено, что подобная активность Анны Седоковой некоторым подписчикам кажется слишком навязчивой, но, однако большая часть фанатов все же одобряют такой метод ведения страницы певицы в социальной сети.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:40
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