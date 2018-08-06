Свидетели события из Миннесоты запечатлели на камеру полет ангелов во время бейсбольного матча
В сети появилось видео с бейсбольного матча, в Миннесоте, где запечатлены похожие на ангелов объекты, совершающие синхронные движения. Но зрители не спешат идентифицировать светящиеся шарики с НЛО.
Зрители снимали на камеру игру, но в объективы попали необычные явления, происходящие в небе. Свой ролик, болельщики решили показать исследователям и юзерам. Реакция зрителей была неоднозначной: одни видели в этих шариках ангелов, другие что-то сверхъестественное.
Однако,нашлись и скептики, которые утверждают, что это просто дроны, запущенные на одном из рядов стадиона. Хотя, и эта версия не вяжется с тем, что скорость дрона и скорость огней очень разная, «ангелы» двигались слишком быстро. В любом случае, зрителю матча удалось снять на свою камеру, что-то необычное.
Зрители снимали на камеру игру, но в объективы попали необычные явления, происходящие в небе. Свой ролик, болельщики решили показать исследователям и юзерам. Реакция зрителей была неоднозначной: одни видели в этих шариках ангелов, другие что-то сверхъестественное.
Однако,нашлись и скептики, которые утверждают, что это просто дроны, запущенные на одном из рядов стадиона. Хотя, и эта версия не вяжется с тем, что скорость дрона и скорость огней очень разная, «ангелы» двигались слишком быстро. В любом случае, зрителю матча удалось снять на свою камеру, что-то необычное.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:18