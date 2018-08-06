Свидетели события из Миннесоты запечатлели на камеру полет ангелов во время бейсбольного матча

Зрители снимали на камеру игру, но в объективы попали необычные явления, происходящие в небе. Свой ролик, болельщики решили показать исследователям и юзерам. Реакция зрителей была неоднозначной: одни видели в этих шариках ангелов, другие что-то сверхъестественное.Однако,нашлись и скептики, которые утверждают, что это просто дроны, запущенные на одном из рядов стадиона. Хотя, и эта версия не вяжется с тем, что скорость дрона и скорость огней очень разная, «ангелы» двигались слишком быстро. В любом случае, зрителю матча удалось снять на свою камеру, что-то необычное.