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Свидетели события из Миннесоты запечатлели на камеру полет ангелов во время бейсбольного матча

В сети появилось видео с бейсбольного матча, в Миннесоте, где запечатлены похожие на ангелов объекты, совершающие синхронные движения. Но зрители не спешат идентифицировать светящиеся шарики с НЛО.

Свидетели события из Миннесоты запечатлели на камеру полет ангелов во время бейсбольного матча


Зрители снимали на камеру игру, но в объективы попали необычные явления, происходящие в небе. Свой ролик, болельщики решили показать исследователям и юзерам. Реакция зрителей была неоднозначной: одни видели в этих шариках ангелов, другие что-то сверхъестественное.



Однако,нашлись и скептики, которые утверждают, что это просто дроны, запущенные на одном из рядов стадиона. Хотя, и эта версия не вяжется с тем, что скорость дрона и скорость огней очень разная, «ангелы» двигались слишком быстро. В любом случае, зрителю матча удалось снять на свою камеру, что-то необычное.

 
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В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:18
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