Александр Маршал рассказал о своем состоянии здоровья после серьезной операции
Накануне стало известно, что певцу Александру Маршалу сделали серьёзную операцию. Артист рассказал журналистам, что теперь он занимается спортом и внимательно следит за своим здоровьем.
В интервью с журналистами Александр Маршал рассказал, что ему пришлось пережить операцию. Певец заметно похудел и серьёзно занялся своим здоровьем. В настоящее время артист чувствует себя хорошо и занимается спортом.
По словам музыканта, операция ему была сделана в связи с межпозвоночной грыжей. Врачи рекомендовали звезде специальные физические упражнения. Вместе с артистом спортом занимается и его возлюбленная Карина Нугаева, которая во всём его поддерживает. Карина младше Александра на 36 лет, однако это совершенно не смущает исполнителя.
В интервью с журналистами Александр Маршал рассказал, что ему пришлось пережить операцию. Певец заметно похудел и серьёзно занялся своим здоровьем. В настоящее время артист чувствует себя хорошо и занимается спортом.
По словам музыканта, операция ему была сделана в связи с межпозвоночной грыжей. Врачи рекомендовали звезде специальные физические упражнения. Вместе с артистом спортом занимается и его возлюбленная Карина Нугаева, которая во всём его поддерживает. Карина младше Александра на 36 лет, однако это совершенно не смущает исполнителя.