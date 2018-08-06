Александр Маршал рассказал о своем состоянии здоровья после серьезной операции

В интервью с журналистами Александр Маршал рассказал, что ему пришлось пережить операцию. Певец заметно похудел и серьёзно занялся своим здоровьем. В настоящее время артист чувствует себя хорошо и занимается спортом.По словам музыканта, операция ему была сделана в связи с межпозвоночной грыжей. Врачи рекомендовали звезде специальные физические упражнения. Вместе с артистом спортом занимается и его возлюбленная Карина Нугаева, которая во всём его поддерживает. Карина младше Александра на 36 лет, однако это совершенно не смущает исполнителя.