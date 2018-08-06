Анна Хилькевич пытается убедить фанатов в натуральности губ

Вместе с тем, фанаты крайне резко отреагировали на юмористический характер комментария, нисколько не сомневаясь в том, что пышные губы у актрисы Анны Хилькевич являются результатом успешной работы специалистов. Однако следует понимать, что сама звезда продолжает настаивать на том, что ее лицо абсолютно естественное и натуральное и на нем нет следов вмешательства по тем или иным косметологическим услугам. Но не стоит относиться к данной реакции скептически, так как подобная ситуация долгие годы продолжается и в отношении Анджелины Джоли, которую не перестают обвинять в неестественной внешности.Самые преданные фанаты до сих пор не перестают сомневаться в том, что артистка на самом деле имеет природную красоту губ, а потому даже малейшие подозрения в обмане сразу же исключают. Важно понимать, что среди любой группы подписчиков всегда найдется часть людей, которые категорично будут высказываться по тому или иному вопросу, как и в случае с губами Анны Хилькевич.