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Анна Хилькевич пытается убедить фанатов в натуральности губ

Популярная актриса опубликовала в сети очередной снимок, на котором позирует с любимой дочерью, которая немного поджала губы. Анна Хилькевич даже не представляла, что шутка может вызвать неоднозначную реакцию у подписчиков.

Вместе с тем, фанаты крайне резко отреагировали на юмористический характер комментария, нисколько не сомневаясь в том, что пышные губы у актрисы Анны Хилькевич являются результатом успешной работы специалистов. Однако следует понимать, что сама звезда продолжает настаивать на том, что ее лицо абсолютно естественное и натуральное и на нем нет следов вмешательства по тем или иным косметологическим услугам. Но не стоит относиться к данной реакции скептически, так как подобная ситуация долгие годы продолжается и в отношении Анджелины Джоли, которую не перестают обвинять в неестественной внешности.

Анна Хилькевич пытается убедить фанатов в натуральности губ


Самые преданные фанаты до сих пор не перестают сомневаться в том, что артистка на самом деле имеет природную красоту губ, а потому даже малейшие подозрения в обмане сразу же исключают. Важно понимать, что среди любой группы подписчиков всегда найдется часть людей, которые категорично будут высказываться по тому или иному вопросу, как и в случае с губами Анны Хилькевич.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:38
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