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Ольга Жарикова подтвердила слухи о том, что они с Александром Гобозовым покинули «Дом-2»

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что участники телепроекта «Дом-2» Александр Гобзов и Ольга Жарикова покинули периметр. А теперь ее подтвердила и сама девушка, сообщив, что они совсем не жалеют о своем решении.

По словам Оли, после того, как Саша вернулся из кастинга, куда его отправили вместе с бывшей женой Алианой Устиненко, они захотели попробовать построить отношения без камер и провокаций.

Ольга Жарикова подтвердила слухи о том, что они с Александром Гобозовым покинули «Дом-2»

Более того, Жарикова надеется, что Алиана, которая вновь стала участницей реалити-шоу, не отправится вслед за ними, а останется на Поляне и будет искать свою любовь.

«Надеюсь, Алиана останется здесь, потому что она говорила, что пришла не из-за Саши. Я каждый раз думаю об этом, и каждый раз у меня разное мнение на счет ее прихода», - сообщила Оля.

Что касается самой Устиненко, то она рада уходу бывшего мужа, так как теперь у нее появится возможность заняться личной жизнью без оглядки на Гобозова. Плюс ко всему, ее сын Роберт, который был вынужден отправиться на каникулы к бабушке с дедушкой в Волгоград, будет находиться под присмотром отца, а значит ей нечего больше волноваться и переживать.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:09
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