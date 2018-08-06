Ольга Жарикова подтвердила слухи о том, что они с Александром Гобозовым покинули «Дом-2»

«Надеюсь, Алиана останется здесь, потому что она говорила, что пришла не из-за Саши. Я каждый раз думаю об этом, и каждый раз у меня разное мнение на счет ее прихода», - сообщила Оля.

По словам Оли, после того, как Саша вернулся из кастинга, куда его отправили вместе с бывшей женой Алианой Устиненко, они захотели попробовать построить отношения без камер и провокаций.Более того, Жарикова надеется, что Алиана, которая вновь стала участницей реалити-шоу, не отправится вслед за ними, а останется на Поляне и будет искать свою любовь.Что касается самой Устиненко, то она рада уходу бывшего мужа, так как теперь у нее появится возможность заняться личной жизнью без оглядки на Гобозова. Плюс ко всему, ее сын Роберт, который был вынужден отправиться на каникулы к бабушке с дедушкой в Волгоград, будет находиться под присмотром отца, а значит ей нечего больше волноваться и переживать.