Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились на развод в Хамовнический суд,

Однако в качестве представителей стороны выступили юристы, защищающие интересы обеих сторон. В качестве адвоката у Евгения Петросяна выступил известный юрист Сергей Жорин. Ранее ему уже удавалось заявить о себе при сотрудничестве с Тимати, Эриком Давидовичем и другими известными персонами. Что касается стороны Елены Степаненко, то ее адвокатом стала Елена Забралова. Опытный специалист известна тем, что ранее работала с действующим президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.Напомним, первая информация по поводу развода в паре юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко появилась лишь 3 августа, тогда как до этого времени никаких поводов для разлада в СМИ не прослеживалось. Известно также, что Елена Степаненко намерена отсудить у мужа около 80 процентов всего имущества, а это означает, что 8 из 10 квартир артистов могут достаться только одной стороне. Помимо этого, стороны также намерены разделить имеющийся у них в собственности антиквариат.