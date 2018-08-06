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Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились на развод в Хамовнический суд,

Популярные российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились сегодня в Хамовнический суд, где должно рассматриваться дело по поводу бракоразводного процесса. Также в ходе заседания особое внимание занимает вопрос раздела совместно-нажитого имущества.

Однако в качестве представителей стороны выступили юристы, защищающие интересы обеих сторон. В качестве адвоката у Евгения Петросяна выступил известный юрист Сергей Жорин. Ранее ему уже удавалось заявить о себе при сотрудничестве с Тимати, Эриком Давидовичем и другими известными персонами. Что касается стороны Елены Степаненко, то ее адвокатом стала Елена Забралова. Опытный специалист известна тем, что ранее работала с действующим президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились на развод в Хамовнический суд,


Напомним, первая информация по поводу развода в паре юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко появилась лишь 3 августа, тогда как до этого времени никаких поводов для разлада в СМИ не прослеживалось. Известно также, что Елена Степаненко намерена отсудить у мужа около 80 процентов всего имущества, а это означает, что 8 из 10 квартир артистов могут достаться только одной стороне. Помимо этого, стороны также намерены разделить имеющийся у них в собственности антиквариат.

 
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Общество / Культура
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:59
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