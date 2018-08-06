Аналитики назвали 5 лучших гаджетов для купания в море

Несмотря на то, что летние дни постепенно подходят к концу, однако все же следует понимать, какие устройства и гаджеты могут оказаться крайне удобными и полезными в отпуске, независимо от пола и возраста пользователя. В том случае, если фитнес-браслет или другой гаджет имеет вышеуказанную аббревиатуру, то можно понимать, что удары и попадание влаги никаким образом не повлияют на работоспособность. Но и здесь следует все же придерживаться определенной предосторожности, так как степень защиты на различных устройствах может серьезно отличаться.Большинство современных устройств выпускают с защитой IP67 и IP68, позволяя не только попасть под дождь с конкретным гаджетом, но и умышленно погружаться в воду. Наибольшую пользу такие меры защиты приносят при использовании все тех же фитнес-браслетов, а также при пользовании часами и портативными экш-камерами. Именно с их помощью порой удается сделать самые уникальные и живописные снимки подводного мира.