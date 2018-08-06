АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Аналитики назвали 5 лучших гаджетов для купания в море

Для многих обозначение «IP» в качестве особенностей того или иного гаджета совершенно ничего не обозначает, однако следует понимать, что под этими буквами имеется ввиду возможность использования устройства в воде.

Несмотря на то, что летние дни постепенно подходят к концу, однако все же следует понимать, какие устройства и гаджеты могут оказаться крайне удобными и полезными в отпуске, независимо от пола и возраста пользователя. В том случае, если фитнес-браслет или другой гаджет имеет вышеуказанную аббревиатуру, то можно понимать, что удары и попадание влаги никаким образом не повлияют на работоспособность. Но и здесь следует все же придерживаться определенной предосторожности, так как степень защиты на различных устройствах может серьезно отличаться.

Аналитики назвали 5 лучших гаджетов для купания в море


Большинство современных устройств выпускают с защитой IP67 и IP68, позволяя не только попасть под дождь с конкретным гаджетом, но и умышленно погружаться в воду. Наибольшую пользу такие меры защиты приносят при использовании все тех же фитнес-браслетов, а также при пользовании часами и портативными экш-камерами. Именно с их помощью порой удается сделать самые уникальные и живописные снимки подводного мира.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сестра Ольги Бузовой: «Рома Гриценко Оле не пара»
На МКС создали самое «ультрахолодное» место во
Анна Хилькевич пытается убедить фанатов в
Свидетели события из Миннесоты запечатлели на
Apple удалила из iTunes подкасты Infowars про
Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились на
Аналитики назвали 5 лучших гаджетов для купания в
Ольга Рапунцель выиграет в конкурсе «Человек
AliExpress на один день снизит цены на лучшие
Ольга Жарикова подтвердила слухи о том, что они с
Илья Резник обвенчался с супругой Ириной
Тайваньские рыбаки выловили неизвестную науке
Даша Друзьяк шантажировала руководство, а Саша
Специалисты СПбПУ разработали защищающий от
Суд перенес рассмотрение иска Степаненко о
Анастасия Кочервей в ночном эфире «Дома-2»
В Египте обнаружили неизвестную ранее новую
Ксения Бик может стать подозреваемой в смерти
Мария Кравченко рассказала поклонникам секреты
National Interest рассказал о секретном
Ольга Бузова в откровенном купальнике восхитила
Продажи новых электрокаров в России за первое
Разработано новое вещество усыпляющее развитие
Полина Гагарина в Омске опозорилась на сцене
Жители Мичигана были шокированы внешним видом
Рустам Солнцев предложил Елене Степаненко себя в
Яна Кошкина показала фанатам лицо без макияжа
На продажу выставлен доработанный McLaren Dodge
Наталья Ветлицкая заставила фанатов вспомнить
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей
Просмотреть все новости