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AliExpress на один день снизит цены на лучшие смартфоны Xiaomi

Знаменитый китайский магазин AliExpress озвучил новость о грандиозном снижении цен на все смартфоны компании Xiaomi. Однако покупателям следует учесть, то данная акция продлится всего один день, а потому желающие обновить свой смартфон должны совершить покупку именно 8 августа.

В частности, клиенты могут рассчитывать на приобретение по беспрецедентным ценам на смартфоны Xiaomi : Redmi S2, Redmi Note 5, а также Redmi 6A и флагман Mi 8. Чтобы получить самую низкую цену на интересующую модель необходимо до 8 августа включительно добавить смартфон в корзину и в соответствующий день оплатить покупку. Также покупатели должны понимать, что оплату следует оплатить до того момента, пока они еще будут в доступном количестве.

AliExpress на один день снизит цены на лучшие смартфоны Xiaomi


Помимо этого, в магазине также уточнили, что покупку постараются доставить всего в течение одной недели. Несмотря на столь низкую цену, приобретенные смартфоны имеют полноценную гарантию, которая на сегодняшний день составляет 12 месяцев. Напомним, еще совсем недавно в Москве состоялась презентация флагмана Mi8, который будет доступен для российских покупателей в нескольких модификациях.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:21
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