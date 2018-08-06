AliExpress на один день снизит цены на лучшие смартфоны Xiaomi

В частности, клиенты могут рассчитывать на приобретение по беспрецедентным ценам на смартфоны Xiaomi : Redmi S2, Redmi Note 5, а также Redmi 6A и флагман Mi 8. Чтобы получить самую низкую цену на интересующую модель необходимо до 8 августа включительно добавить смартфон в корзину и в соответствующий день оплатить покупку. Также покупатели должны понимать, что оплату следует оплатить до того момента, пока они еще будут в доступном количестве.Помимо этого, в магазине также уточнили, что покупку постараются доставить всего в течение одной недели. Несмотря на столь низкую цену, приобретенные смартфоны имеют полноценную гарантию, которая на сегодняшний день составляет 12 месяцев. Напомним, еще совсем недавно в Москве состоялась презентация флагмана Mi8, который будет доступен для российских покупателей в нескольких модификациях.