Тайваньские рыбаки выловили неизвестную науке желеобразную особь

Тайваньскими рыбаками была выловлена неизвестная желеобразная особь зеленого цвета, очень походившая на амебу. «Желе» имеет длинный, красный язык, который двигается независимо от своего «хозяина». Ученые пока не могу «опознать» вид этого существа, так как сложно понять к какому подвиду его можно отнести.Рыбаки, выловившие существо принялись снимать его на свои камеры. На видео можно хорошо разглядеть пришельца. Он имеет желеобразную оболочку с плотным окрасом в зеленый цвет и ловко «плюется» своим языком, который, впрочем, может обходиться и без хозяина, язык имеет бледно алый оттенок.Данную находку пока не отнесли ни к одному из известных видов, существующих на земле, которые известны науке. Единственное предположение специалистов на сегодняшний день, это то, что этот неопознанный объект могли «подкинуть» инопланетяне в ходе очередной миссии на нашей планете. Шокированные жители острова просят ученых и экспертов разобраться в этом вопросе. Как можно скорее.