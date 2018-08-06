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Apple удалила из iTunes подкасты Infowars про «теории заговора»

Компания Apple из iTunes, а также приложения «Подкасты» удалила подкасты действующего сайта Infowars известного конспиролога Алекса Джонса. Таким образом, удалили выпуски программы War Room, а также Alex Jones Show.

Apple удалила из iTunes подкасты Infowars про «теории заговора»


В свою очередь Apple уведомила Джонса про своё решение. В сообщении Apple говорится, что компания не допускает языка вражды. В данном случае имеются ясные указания, которым следует придерживаться авторам и разработчикам, для гарантии безопасной среды для всех потенциальных пользователей. Подкасты, нарушающие данные правила удалили из каталога. Их нельзя больше воспроизвести либо скачать. Яблочники не владеют подкастами Джонса, но компанией предлагается каталог, благодаря которому потенциальные пользователи iPhone могут их найти, а также подписаться.

Сайт Infowars, а также сам Джонс оказывались довольно часто в центре дискуссий вследствие спорного контента. В июле Facebook на 30 дней заблокировал публикации, которые противоречат политике против разжигания ненависти. Пока Infowars не прокомментировал инцидент.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:08
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