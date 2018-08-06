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Специалисты СПбПУ разработали защищающий от электромагнитных излучений материал

Новое открытие сделано специалистами в сфере композитных технологий. Последняя разработка представлена наноматериалом, защищающим от воздействия электромагнитных излучений.

Про результаты работы сообщили сотрудники Инженерно-строительного института СПбПУ. Которые представили новейший материал, имеющий целый набор полезных свойств. Разработка основана на нонотехнологиях. Ее главная особенность представлена защитой человека от электромагнитных излучений.
Специалисты СПбПУ разработали защищающий от электромагнитных излучений материал


Новинка прошла испытания. Физические свойства представлены нанотрубками и углеродным наполнителем. Наносится он на бетонные конструкции, при этом обладает управляемыми параметрами.

Открытие уже запатентовано. Специалисты рассказали, что в первую очередь разработкой заинтересуется военная промышленность, по причине наличия у материала радиопоглощающих свойств, но применение для него найдется и в гражданской сфере.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:24
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