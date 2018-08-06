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Суд перенес рассмотрение иска Степаненко о разделе имущества с Петросяном

Хамовнический суд российской столицы до тринадцатого августа отложил слушания по иску Е. Степаненко к мужу Е. Петросяну. Данный иск подразумевает расторжение брака, а также раздел совместно нажитого имущества.

Суд перенес рассмотрение иска Степаненко о разделе имущества с Петросяном


Информация передана Ольгой Мышеловой, являющейся пресс-секретарём суда. Елена Степоненка отмечает, что заседание перенесли вследствие принятия встречного иска. Стоит отметить, что суд по ходатайству истца пройдёт в закрытом режиме. Петросян и Степаненко сегодня в суд не пришли. При этом интересы супругов представляли их адвокаты. Адвокат Петросяна отметил, что он предоставил Степаненко право выбора имеющегося имущества. Однако наиболее ценные активы юморист просит поделить поровну.

Средства массовой информации на протяжении последних лет писали по поводу развода Степаненко и Петросяна. Однако официально известные юмористы про свой развод не объявляли.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:11
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