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Анастасия Кочервей в ночном эфире «Дома-2» показала пирсинг в самом интимном месте

Участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Кочервей не перестает удивлять зрителей своими выходками. Не успели они привыкнуть к тому, что девушка оголяется перед камерой каждый раз, после «виноградных напитков», как она поразила их демонстрацией пирсинга на интимном месте.

Выпуск с этими кадрами показали в ночном эфире, однако поклонники реалити-шоу все равно были шокированы степенью откровенности и раскрепощенности Насти. И это не странно, ведь она в прямом смысле слова сняла нижнее белье и, не постеснявшись камер, показала подружкам пирсинг.

Анастасия Кочервей в ночном эфире «Дома-2» показала пирсинг в самом интимном месте

Причем, судя по скрину из эфира, никого, кроме зрителей, подобное поведение не смутило. Более того, Александра Черно проявила самый большой интерес, подобравшись к Кочервей как можно ближе, дабы рассмотреть все детали.

По мнению поклонников телестройки, возлюбленная Иосифа Оганесяна, у которой проколот язык, и сама была бы не против поэкспериментировать и сделать пирсинг на интимном месте, а потому и проявила больше всех интерес к происходящему.

Анастасия Кочервей в ночном эфире «Дома-2» показала пирсинг в самом интимном месте

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:05
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