Анастасия Кочервей в ночном эфире «Дома-2» показала пирсинг в самом интимном месте

Выпуск с этими кадрами показали в ночном эфире, однако поклонники реалити-шоу все равно были шокированы степенью откровенности и раскрепощенности Насти. И это не странно, ведь она в прямом смысле слова сняла нижнее белье и, не постеснявшись камер, показала подружкам пирсинг.Причем, судя по скрину из эфира, никого, кроме зрителей, подобное поведение не смутило. Более того, Александра Черно проявила самый большой интерес, подобравшись к Кочервей как можно ближе, дабы рассмотреть все детали.По мнению поклонников телестройки, возлюбленная Иосифа Оганесяна, у которой проколот язык, и сама была бы не против поэкспериментировать и сделать пирсинг на интимном месте, а потому и проявила больше всех интерес к происходящему.