National Interest рассказал о секретном современном оружии российской «Арматы»
Появилась информация о секретном современном оружии российской «Арматы». Данные переданы работниками агентства National Interest.
Сообщается, что «таинственным оружием» современного танка «Армата» является новая уникальная система активной эффективной защиты, которая носит название «Афганит». По словам военных специалистов, данный комплекс имеет массу новейших, а также инновационных разработок. Создатели этого комплекса постарались в нем объединить ключевые особенности одновременно двух активных эффективных систем защиты: «Штора», а также «Дрозд». Они для этого разместили две антенные фазированные решетки с двух сторон от основного орудия. Они все обладают пеленгом более девяноста градусов. Эти радары способны действовать в 2-ух режимах.
Имеются данные, что «Афганит» оснащается множеством оптических датчиков, которые направлены на поиск локаций, непосредственно откуда запускаются противотанковые снаряды. Данная функция будет также выполняться лазерные приемники.
Сообщается, что «таинственным оружием» современного танка «Армата» является новая уникальная система активной эффективной защиты, которая носит название «Афганит». По словам военных специалистов, данный комплекс имеет массу новейших, а также инновационных разработок. Создатели этого комплекса постарались в нем объединить ключевые особенности одновременно двух активных эффективных систем защиты: «Штора», а также «Дрозд». Они для этого разместили две антенные фазированные решетки с двух сторон от основного орудия. Они все обладают пеленгом более девяноста градусов. Эти радары способны действовать в 2-ух режимах.
Имеются данные, что «Афганит» оснащается множеством оптических датчиков, которые направлены на поиск локаций, непосредственно откуда запускаются противотанковые снаряды. Данная функция будет также выполняться лазерные приемники.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:26