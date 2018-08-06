В Египте обнаружили неизвестную ранее новую статую Сфинкса
Археологи Египта обнаружили совершенно новую статую Сфинкса. Находка сделана в 500 километрах от Каира, на территории Луксора.
Про открытие официально сообщает Мухаммед Абдель Азиз, возглавляющий управление по делам памятников древности данной провинции. Находку сделали рабочие, ремонтировавшие дорожное полотно. Исторический объект обнаружен случайно и сразу попал под наблюдение специалистов.
Находится статуя Сфинкса под толщей песка. В настоящее время погодные условия не позволяют начать раскопки. Археологи уверены, что найденное новое изваяние полностью соответствует по виду и форме расположенному в Гизе.
Самого Сфинкса воздвигли примерно 2,5 тысяч лет до нашей эры. Это время правления фараона Хеврена. Высечен он из скалы, а создавался в целях устрашения. Возраст и историю нового образа, ученые планируют установить в ближайшее время.
Про открытие официально сообщает Мухаммед Абдель Азиз, возглавляющий управление по делам памятников древности данной провинции. Находку сделали рабочие, ремонтировавшие дорожное полотно. Исторический объект обнаружен случайно и сразу попал под наблюдение специалистов.
Находится статуя Сфинкса под толщей песка. В настоящее время погодные условия не позволяют начать раскопки. Археологи уверены, что найденное новое изваяние полностью соответствует по виду и форме расположенному в Гизе.
Самого Сфинкса воздвигли примерно 2,5 тысяч лет до нашей эры. Это время правления фараона Хеврена. Высечен он из скалы, а создавался в целях устрашения. Возраст и историю нового образа, ученые планируют установить в ближайшее время.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:04