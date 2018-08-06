Ольга Бузова в откровенном купальнике восхитила публику своей фигурой

«Как будто 16 лет! Идеально выглядишь», «Милаха, как девочка шестнадцатилетняя выглядишь!)», «Вы прям моложе стали выглядеть!!! На лет 18-19», «Оля, без мейка выглядишь намного красивее и милее», «Ольга, ты БОМБА!», - писали они.

Популярная российская певица, ведущая «Дома-2», дизайнер и ресторатор Ольга Бузова последние несколько дней работала практически без сна, невзирая на простуду, от которой она не может избавиться вторую неделю.Однако вчера знаменитость все же решила сделать себе полноценный выходной и отправилась в загородный клуб «Лачи», где проводят свободное время многие звезды отечественного шоу-бизнеса.Там теледива совместила приятное с полезным и сделала целый комплекс процедур, состоящий из массажа, посещения бани и купания в бассейне. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.Данный пост она сопроводила фотографией, на которой предстала перед подписчиками в черно-белом купальнике с необычным принтом. И тем настолько понравилась фигура девушки, что они не стали скрывать своего восторга и засыпали Олю лестными комментариями.