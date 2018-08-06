Ольга Бузова в откровенном купальнике восхитила публику своей фигурой
Ольга Бузова в своем микроблоге сообщила поклонникам о том, что взяла выходной и решила провести его на природе за городом. Она опубликовала несколько снимков, на одном из которых предстала в откровенном купальнике и поразила публику красотой своего тела.
Популярная российская певица, ведущая «Дома-2», дизайнер и ресторатор Ольга Бузова последние несколько дней работала практически без сна, невзирая на простуду, от которой она не может избавиться вторую неделю.
Однако вчера знаменитость все же решила сделать себе полноценный выходной и отправилась в загородный клуб «Лачи», где проводят свободное время многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Там теледива совместила приятное с полезным и сделала целый комплекс процедур, состоящий из массажа, посещения бани и купания в бассейне. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Данный пост она сопроводила фотографией, на которой предстала перед подписчиками в черно-белом купальнике с необычным принтом. И тем настолько понравилась фигура девушки, что они не стали скрывать своего восторга и засыпали Олю лестными комментариями.
Популярная российская певица, ведущая «Дома-2», дизайнер и ресторатор Ольга Бузова последние несколько дней работала практически без сна, невзирая на простуду, от которой она не может избавиться вторую неделю.
Однако вчера знаменитость все же решила сделать себе полноценный выходной и отправилась в загородный клуб «Лачи», где проводят свободное время многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Там теледива совместила приятное с полезным и сделала целый комплекс процедур, состоящий из массажа, посещения бани и купания в бассейне. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Данный пост она сопроводила фотографией, на которой предстала перед подписчиками в черно-белом купальнике с необычным принтом. И тем настолько понравилась фигура девушки, что они не стали скрывать своего восторга и засыпали Олю лестными комментариями.
«Как будто 16 лет! Идеально выглядишь», «Милаха, как девочка шестнадцатилетняя выглядишь!)», «Вы прям моложе стали выглядеть!!! На лет 18-19», «Оля, без мейка выглядишь намного красивее и милее», «Ольга, ты БОМБА!», - писали они.