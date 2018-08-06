Илья Резник обвенчался с супругой в Крыму

В браке Илья Резник состоит со своей супругой в течение шести лет, при этом вместе пара уже 20 лет. На днях супруги обвенчались в храме Покрова Пресвятой Богородицы, скрепив свой союз на небесах.Весь процесс венчания Ильи Резника и его супруги был снят на видео и опубликован в Сети. Поэт уверен в том, что со своей супругой они будут вместе до конца своих дней. Поклонники поздравили супругов с венчанием и началом нового этапа в их семейной жизни.По словам Ильи Резника, в их отношениях с Ириной Романовой не было конфетно-букетного периода. Познакомились они случайно, обменялись телефонами, спустя какое-то время созвонились. Уже после первого свидания пара стала жить вместе.