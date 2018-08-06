Мария Кравченко рассказала поклонникам секреты своей детокс-диеты

Многие звезды от шоу-бизнеса в последнее время предпочитают с помощью детокс-диеты за считанные дни сбросить пару-тройку лишних кило. О своих секретах в этом деле недавно поделилась с поклонниками звездная 33—летняя Мария Кравченко, полюбившаяся фанатам еще с Comedy Woman. Родив три года назад дочку, Мария немного пополнела и изменилась в фигуре. Но сейчас она выглядит потрясающе и не устает подтверждать это фотографиями в Instagram.Поклонники постоянно расспрашивают звезду, как ей удается поддерживать фигуру в таком состоянии. Не раз Мария рассказывала им о своих разгрузочных днях. А теперь же решила поделиться собственными секретами детокса. Оказывается, дни разгрузки Кравченко практикует уже давно. Она признается, что особенно нелегко такие дни даются ей зимой: в холода ей тяжело переносить любые ограничения в еде, ведь она мерзлячка. Поэтому зимой ее разгрузки длятся только по одному дню, в то время как летом звезда без труда выдерживает и пять дней.В «голодные» дни Кравченко отдает предпочтение сокам из зеленых овощей, «приправленные» киви или яблоком. Мария призналась, что смузи она не любит, потому что они кажутся ей тяжелыми, а если и пьет, то никогда не добавляет в них банан, а вот семена чиа и миндальное молоко – запросто.Актриса предупреждает своих поклонников, что перед разгрузочными днями очень важно правильно к ним подготовиться и обещает раскрыть секреты такой подготовки всем, кто будет спрашивать. А также советует обязательно посоветоваться со специалистами от медицины прежде, чем «мучить» организм строгими ограничениями.