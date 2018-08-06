Ксения Бик может стать подозреваемой в смерти Дмитрия Марьянова

Согласно предварительной версии, данная трагедия произошла вследствие оторвавшегося тромба. Однако официального подтверждения до сих пор нет. По мнению Лобачевой это могло быть отравление таблетками либо ядом. По её словам этому свидетельствуют красные пятна, появившиеся на лице Марьянова незадолго до смерти. Стоит отметить, что если фигуристкой были сделаны такие громкие заявления, она не боится ответственности перед законом за клевету, несмотря на то, что данные слова кажутся очень неправдоподобными.Спортсменка заверяет, что Ксения Бик знала, что она мало на что претендует в случае развода. Дочери Марьянова – Анфисе в данном случае тоже ничего не светило. Лобачева заметила, что Дмитрий не был биологическим отцом девочки. По её словам Марьянов сам говорил ей, что Анфиса не является его ребёнком. Про это также знают многие его друзья.