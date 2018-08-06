АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Продажи новых электрокаров в России за первое полугодие увеличились почти на 80 процентов

В России за первые шесть месяцев нынешнего года наблюдается рост на рынке электрических автомобилей. По сравнению с годом ранее данный показатель вырос на 79,3 процента.

Продажи новых электрокаров в России за первое полугодие увеличились почти на 80 процентов


Согласно данным агентства «Автостат», с января по июнь текущего года в России было реализовано 52 электрокара. Самым большим спросом пользуются электрокары Nissan Leaf, их за первое полугодие было продано 24 единицы.

На втором месте расположился кроссовер Tesla Model X с продажами в объёме 20 машин. В тройку самых популярных электрокаров вошёл седан Tesla Model S, проданный в количестве 6 штук. К тому же по одному экземпляру разошлись Tesla Model 3 и Renault Twizy.

Отмечается, что самой популярной в России маркой среди электромобилей стала Tesla. Больше всего электрокары пользуются спросом в Москве, Санкт-Петербурге и в Приморском крае.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Кочервей в ночном эфире «Дома-2»
В Египте обнаружили неизвестную ранее новую
Ксения Бик может стать подозреваемой в смерти
Мария Кравченко рассказала поклонникам секреты
National Interest рассказал о секретном
Ольга Бузова в откровенном купальнике восхитила
Продажи новых электрокаров в России за первое
Разработано новое вещество усыпляющее развитие
Полина Гагарина в Омске опозорилась на сцене
Жители Мичигана были шокированы внешним видом
Рустам Солнцев предложил Елене Степаненко себя в
Яна Кошкина показала фанатам лицо без макияжа
На продажу выставлен доработанный McLaren Dodge
Наталья Ветлицкая заставила фанатов вспомнить
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей
Эксперты назвали русский мультсериал "Лунтик"
В Москве девушка решила стать монахиней и попала
Great Wall показала серийную версию нового
Ученые рассказали про пользу чеснока при борьбе с
Айза Анохина посмеялась над уровнем знания
Нюша трогательно поздравила своего мужа с
Названы ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за 10
В Уфе во время ДТП тело сбитого пешехода влетело
Айза Анохина оказалась в эпицентре землетрясения
Александра Черно не верит Иосифу Оганесяну, но
Ателье Lumma Design показало свою версию
Дана Борисова потратила 300 тысяч на шторы для
Отец Ани Лорак рассказал о реакции дочери на
Дочь Лолиты в купальнике выглядит столь же
Ученые: Эмоциональное перенапряжение в детстве
Просмотреть все новости