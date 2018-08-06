Продажи новых электрокаров в России за первое полугодие увеличились почти на 80 процентов

Согласно данным агентства «Автостат», с января по июнь текущего года в России было реализовано 52 электрокара. Самым большим спросом пользуются электрокары Nissan Leaf, их за первое полугодие было продано 24 единицы.На втором месте расположился кроссовер Tesla Model X с продажами в объёме 20 машин. В тройку самых популярных электрокаров вошёл седан Tesla Model S, проданный в количестве 6 штук. К тому же по одному экземпляру разошлись Tesla Model 3 и Renault Twizy.Отмечается, что самой популярной в России маркой среди электромобилей стала Tesla. Больше всего электрокары пользуются спросом в Москве, Санкт-Петербурге и в Приморском крае.