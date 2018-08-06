АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Рустам Солнцев предложил Елене Степаненко себя в качестве замены Евгения Петросяна

Несколько дней назад стало известно о том, что Евгений Петросян и Елена Степаненко, которые на протяжении более 30 лет считались идеальной супружеской парой, решили развести. Публика была шокирована от этой новости, высказаться решил и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев.

В своей еженедельной рубрике «МамаДорогая» парень обратился к Елене с предложением заменить собой Петросяна, подчеркнув, что он молодой, холостой и у него все работает, поэтому может сделать ее счастливой.

Рустам Солнцев предложил Елене Степаненко себя в качестве замены Евгения Петросяна

«У меня и квартира есть. Утрем нос старому, седому юмористу. Я вообще хороший, я положительная персона. Я вот сейчас на полном серьезе, Лен, ну, что тебе, в старости одной доживать?», - заявил Рустам.

Кроме того, бывший участник реалити-шоу пообещал Степаненко построить замок рядом с тем, в котором живут Алла Пугачева и Максим Галкин, и делать все для того, чтобы она была счастливой и веселой.

Рустам Солнцев предложил Елене Степаненко себя в качестве замены Евгения Петросяна

Однако поклонники юмористки решили, что женщину вряд ли заинтересует предложение Солнцева. Учитывая, что в ближайшем будущем ей придется решить множество юридических вопросов и посетить не одно судебное заседание, ведь вместе с Петросяном они намерены делить имущество общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.

Причем основная проблема заключается в том, что Елена Григорьевна хочет получить 80%, в то время как Евгений Ваганович готов отдать только 50%.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:56
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Кочервей в ночном эфире «Дома-2»
В Египте обнаружили неизвестную ранее новую
Ксения Бик может стать подозреваемой в смерти
Мария Кравченко рассказала поклонникам секреты
National Interest рассказал о секретном
Ольга Бузова в откровенном купальнике восхитила
Продажи новых электрокаров в России за первое
Разработано новое вещество усыпляющее развитие
Полина Гагарина в Омске опозорилась на сцене
Жители Мичигана были шокированы внешним видом
Рустам Солнцев предложил Елене Степаненко себя в
Яна Кошкина показала фанатам лицо без макияжа
На продажу выставлен доработанный McLaren Dodge
Наталья Ветлицкая заставила фанатов вспомнить
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей
Эксперты назвали русский мультсериал "Лунтик"
В Москве девушка решила стать монахиней и попала
Great Wall показала серийную версию нового
Ученые рассказали про пользу чеснока при борьбе с
Айза Анохина посмеялась над уровнем знания
Нюша трогательно поздравила своего мужа с
Названы ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за 10
В Уфе во время ДТП тело сбитого пешехода влетело
Айза Анохина оказалась в эпицентре землетрясения
Александра Черно не верит Иосифу Оганесяну, но
Ателье Lumma Design показало свою версию
Дана Борисова потратила 300 тысяч на шторы для
Отец Ани Лорак рассказал о реакции дочери на
Дочь Лолиты в купальнике выглядит столь же
Ученые: Эмоциональное перенапряжение в детстве
Просмотреть все новости