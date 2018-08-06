Рустам Солнцев предложил Елене Степаненко себя в качестве замены Евгения Петросяна

«У меня и квартира есть. Утрем нос старому, седому юмористу. Я вообще хороший, я положительная персона. Я вот сейчас на полном серьезе, Лен, ну, что тебе, в старости одной доживать?», - заявил Рустам.

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 5 Авг 2018 в 3:41 PDT

В своей еженедельной рубрике «МамаДорогая» парень обратился к Елене с предложением заменить собой Петросяна, подчеркнув, что он молодой, холостой и у него все работает, поэтому может сделать ее счастливой.Кроме того, бывший участник реалити-шоу пообещал Степаненко построить замок рядом с тем, в котором живут Алла Пугачева и Максим Галкин, и делать все для того, чтобы она была счастливой и веселой.Однако поклонники юмористки решили, что женщину вряд ли заинтересует предложение Солнцева. Учитывая, что в ближайшем будущем ей придется решить множество юридических вопросов и посетить не одно судебное заседание, ведь вместе с Петросяном они намерены делить имущество общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.Причем основная проблема заключается в том, что Елена Григорьевна хочет получить 80%, в то время как Евгений Ваганович готов отдать только 50%.