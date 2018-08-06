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Яна Кошкина показала фанатам лицо без макияжа

У Яны Кошкиной есть многое: шикарная фигура, роскошные волосы, выдающаяся грудь, приковывающая к себе не только мужские взоры. Недавно фанатам выпала возможность убедиться, что и естественная красота у популярной телеведущей яркая: она показала себя во всей красе без мейкапа.

Яна Кошкина показала фанатам лицо без макияжа


Даже на берегах жаркой Турции, где в последнее время отдыхала Яна, она не забывала о своих поклонниках, регулярно «отчитываясь» перед ними в Instagram. Поддавшись модной волне публиковать селфи без макияжа, Кошкина порадовала армию своих фанатов свежими фото ненакрашенной себя в купальнике, «всё как заказывали».

Пока одни из поклонников гадают, покажется ли Яна в следующий раз в более откровенном виде, другие обсуждают ее внешность. Те, кто посмел предположить, что у ведущей грудь, ресницы и губы откорректированы с помощью специалистов, тут же обвинялись ярыми фанатами в банальной зависти к звезде и к финансовой возможности улучшить свою внешность.

Яна Кошкина показала фанатам лицо без макияжа


В конечном итоге фанаты признали Яну практически идеалом женской привлекательности. Фото в полный рост в купальнике-мини помогло бы им признать ее абсолютным идеалом.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 11:54
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