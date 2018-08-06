Яна Кошкина показала фанатам лицо без макияжа

Даже на берегах жаркой Турции, где в последнее время отдыхала Яна, она не забывала о своих поклонниках, регулярно «отчитываясь» перед ними в Instagram. Поддавшись модной волне публиковать селфи без макияжа, Кошкина порадовала армию своих фанатов свежими фото ненакрашенной себя в купальнике, «всё как заказывали».Пока одни из поклонников гадают, покажется ли Яна в следующий раз в более откровенном виде, другие обсуждают ее внешность. Те, кто посмел предположить, что у ведущей грудь, ресницы и губы откорректированы с помощью специалистов, тут же обвинялись ярыми фанатами в банальной зависти к звезде и к финансовой возможности улучшить свою внешность.В конечном итоге фанаты признали Яну практически идеалом женской привлекательности. Фото в полный рост в купальнике-мини помогло бы им признать ее абсолютным идеалом.