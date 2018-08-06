Полина Гагарина в Омске опозорилась на сцене

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 5 Авг 2018 в 8:55 PDT

Российская певица выступила на празднике, посвящённому дню рождению города Омска, которому исполнилось 302 года. Во время выступления Полина Гагарина забыла слова песни "Спектакль окончен". Артистка при этом с честью смога выйти из положения. Певица рассмеялась, а танцор выступающего с Полиной коллектива, стал подсказывать слова. Полина под нос танцору сунула микрофон, но тот не захотел петь. Знаменитость на официальной страничке в Сети Instagram выложила видеоролик своего провала. При этом она поблагодарила фанатов за поддержку. Она отметила, что Омск останется всегда в её сердце.В свою очередь подписчики поддержали певицу. Они отметили, что певица прекрасна и превосходно поёт. Фоловры поблагодарили Полину за песни, теплоту души и искренность.