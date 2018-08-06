Полина Гагарина в Омске опозорилась на сцене
Полина Гагарина в Омске опозорилась во время выступления на сцене. Известная российская певица забыла слова своего популярного хита, но ей помогли зрители.
Российская певица выступила на празднике, посвящённому дню рождению города Омска, которому исполнилось 302 года. Во время выступления Полина Гагарина забыла слова песни "Спектакль окончен". Артистка при этом с честью смога выйти из положения. Певица рассмеялась, а танцор выступающего с Полиной коллектива, стал подсказывать слова. Полина под нос танцору сунула микрофон, но тот не захотел петь. Знаменитость на официальной страничке в Сети Instagram выложила видеоролик своего провала. При этом она поблагодарила фанатов за поддержку. Она отметила, что Омск останется всегда в её сердце.
В свою очередь подписчики поддержали певицу. Они отметили, что певица прекрасна и превосходно поёт. Фоловры поблагодарили Полину за песни, теплоту души и искренность.
Российская певица выступила на празднике, посвящённому дню рождению города Омска, которому исполнилось 302 года. Во время выступления Полина Гагарина забыла слова песни "Спектакль окончен". Артистка при этом с честью смога выйти из положения. Певица рассмеялась, а танцор выступающего с Полиной коллектива, стал подсказывать слова. Полина под нос танцору сунула микрофон, но тот не захотел петь. Знаменитость на официальной страничке в Сети Instagram выложила видеоролик своего провала. При этом она поблагодарила фанатов за поддержку. Она отметила, что Омск останется всегда в её сердце.
В свою очередь подписчики поддержали певицу. Они отметили, что певица прекрасна и превосходно поёт. Фоловры поблагодарили Полину за песни, теплоту души и искренность.