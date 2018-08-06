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Жители Мичигана были шокированы внешним видом вытекающего из-под земли вещества

На одном из отрезков шоссе штата Мичиган, местными жителями был обнаружен странный источник извержения, из которого сочилась субстанция, напоминающая пену. Масса имеет резкий запах, но эксперты пока не могут понять, насколько она опасна для людей

Жители Мичигана были шокированы внешним видом вытекающего из-под земли вещества



Потенциально опасный отрезок был перекрыт полицией, дав возможность специалистам взять образцы вещества для исследований. Источником такой аномалии, предположительно упомянут завод, находящийся неподалеку от места находки, но подтвердить данную теорию так и не удалось.



Как выяснилось, департаменту по защите окружающей среды уже приходилось сталкиваться с подобного рода извержениями, появляющимися в разных точках штата. Но попытки установить причину их появления, и природу происхождения до сих пор не удается.
Среди жителей данной местности также нашлись «эксперты». По их мнению всему виной инопланетные существа, или жители подземных миров.

 
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В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:02
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