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Эксперты составили ТОП-5 автомобилей руководителей государств

Президенты различных государств в своем распоряжении имеют парадные авто. Эксперты составили рейтинг таких машин.

Эксперты составили ТОП-5 автомобилей руководителей государств


На первом месте в данном ТОП оказался Rolls-Royce, который имеется в наличии у султана Брунея Хассанала Болкиаха. Глава Брунея любит премиальные авто. У него их имеется в количестве 3 – 7 тыс экземпляров. Однако больше всего он отдаёт предпочтение Rolls-Royce Silver Spur Mk III за $14 млн. На втором месте оказался папамобиль , созданный для римского понтифика. Самыми интересными такими авто выступают Mercedes-Benz G-Class (переделали в 1980 г) и Mercedes-Benz G500 (переделали в 2007 г). Тройку ТОП замыкает лимузин Aurus, который предназначается для главы РФ.

ТОП-5 включает бронированный Cadillac The Beast, а также Volkswagen Beetle, которые имеются у бывшего президента Уругвая. Первый начали использовать в 2009 году, с начала вступления в должность главы США Барака Обамы. Технические параметры данного Cadillac являются до сих пор неизвестными.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30
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