Айза Анохина посмеялась над уровнем знания английского Евгении Феофилактовой

Некоторое время назад девушка даже посвятила этим персонам пост в своем микроблоге, назвав их «нищебродами социальных сетей», и многие подписчики с ней согласились.А на днях Айза снова решила пройтись по этим звездам телестройки, в особенности по Евгении Феофилактовой.Не секрет, что вот уже несколько месяцев подряд Женя ходит в частную школу английского языка, где подтягивает свои знания. Недавно в Stories своего Instagram она опубликовала ролик, в котором показала, как произносит некоторые англоязычные слова.Данное видео настолько впечатлило Анохину, что она решила записать такое же, в точности повторив интонацию, с которой говорила Феофилактова. Таким образом модельер попыталась показать, что несмотря на посещения занятий, английский экс-участница знает на примитивном уровне, однако пытается доказать всем, что это не так, но лишь выставляет себя на посмешище.