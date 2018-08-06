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Айза Анохина посмеялась над уровнем знания английского Евгении Феофилактовой

Популярный российский дизайнер и модельер Айза Анохина не скрывает свою неприязнь к участницам телепроекта «Дом-2», которые после ухода начали хвастаться перед публикой своим материальным благополучием. Речь идет о Виктории Романец и Евгении Феофилактовой.

Некоторое время назад девушка даже посвятила этим персонам пост в своем микроблоге, назвав их «нищебродами социальных сетей», и многие подписчики с ней согласились.

Айза Анохина посмеялась над уровнем знания английского Евгении Феофилактовой

А на днях Айза снова решила пройтись по этим звездам телестройки, в особенности по Евгении Феофилактовой.

Не секрет, что вот уже несколько месяцев подряд Женя ходит в частную школу английского языка, где подтягивает свои знания. Недавно в Stories своего Instagram она опубликовала ролик, в котором показала, как произносит некоторые англоязычные слова.

Данное видео настолько впечатлило Анохину, что она решила записать такое же, в точности повторив интонацию, с которой говорила Феофилактова. Таким образом модельер попыталась показать, что несмотря на посещения занятий, английский экс-участница знает на примитивном уровне, однако пытается доказать всем, что это не так, но лишь выставляет себя на посмешище.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:02
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