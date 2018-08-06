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Наталья Ветлицкая заставила фанатов вспомнить прошлое

Наталья Ветлицкая была мечтой миллионов соотечественников. На днях известный писатель Александр Цыпкин прогулялся по ночной Москве с иконой стиля 90-х.

Наталья Ветлицкая заставила фанатов вспомнить прошлое


Прошло уже почти 13 лет с того времени, когда звездная певица родила в 40 лет сына-первенца и решила покинуть карьеру и страну, уехав жить в Испанию. Но, как признавалась не раз сама Наталья, свою родину она не забывает: власти, низкий уровень жизни и неустроенность она часто критикует в своих замечаниях. Невзирая на все недостатки родины, Ветлицкая довольно регулярно ее «навещает», ведь здесь у нее было все: рождение, слава, любовь и признание соотечественников.

В свой очередной приезд в Россию Наталья встретилась с писателем Александром Цыпкиным. Фото с этой встречи, где писатель приобнимает секс-символ 90-х, он опубликовал в своем Instagram, добавив: «Ночь. Москва. Ветлицкая. Икона стиля. Скоро...спасибо». Восторгу поклонников певицы не было предела: они восхищались внешним видом 53-летней Натальи, вспоминали прошлое и любимые хиты в ее исполнении.

Наталья Ветлицкая заставила фанатов вспомнить прошлое


А сама Наталья, как и прежде, тщательно следит за своей внешностью и здоровьем, не забывает спорт, наслаждается жизнью и постигает нирвану.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 11:38
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