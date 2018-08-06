Наталья Ветлицкая заставила фанатов вспомнить прошлое

Прошло уже почти 13 лет с того времени, когда звездная певица родила в 40 лет сына-первенца и решила покинуть карьеру и страну, уехав жить в Испанию. Но, как признавалась не раз сама Наталья, свою родину она не забывает: власти, низкий уровень жизни и неустроенность она часто критикует в своих замечаниях. Невзирая на все недостатки родины, Ветлицкая довольно регулярно ее «навещает», ведь здесь у нее было все: рождение, слава, любовь и признание соотечественников.В свой очередной приезд в Россию Наталья встретилась с писателем Александром Цыпкиным. Фото с этой встречи, где писатель приобнимает секс-символ 90-х, он опубликовал в своем Instagram, добавив: «Ночь. Москва. Ветлицкая. Икона стиля. Скоро...спасибо». Восторгу поклонников певицы не было предела: они восхищались внешним видом 53-летней Натальи, вспоминали прошлое и любимые хиты в ее исполнении.А сама Наталья, как и прежде, тщательно следит за своей внешностью и здоровьем, не забывает спорт, наслаждается жизнью и постигает нирвану.