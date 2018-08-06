Эксперты назвали русский мультсериал "Лунтик" пропагандой НЛО

Вместе с тем, проводившие исследования специалисты отметили, что в обыкновенном мультфильме на самом деле заложен конкретный замысел создателей. В частности здесь пытаются показать инопланетян, как наиболее дружелюбных созданий, которые способны найти друзей в том числе среди людей. Эксперты оценивают главного героя, как идеальное воплощение пришельца в глазах человека, тогда как еще в детском возрасте восприятие данных персонажей может повлиять на психику ребенка. Однако специалисты бьют тревогу над тем, что детям демонстрируют фиолетового гуманоида, который ничем не отличается от других созданий, кроме как своим необычным видом.Несмотря на всю контрастность образа Лунтика, по сравнению с другими мультипликационными персонажами, эксперты крайне обеспокоены тем, насколько легко воспринимают его родители. Кроме того, есть высокая вероятность того, что данные герои в дальнейшем будут лишь значительно проще входить в жизнь детей, которые не успели познать реальный мир, видя лишь столь странных героев любимых мультфильмов.