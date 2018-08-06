В Москве девушка решила стать монахиней и попала в больницу

Из сообщения агентства городских новостей «Москва», стало известно, что девушка поделилась произошедшим со следователями. По словам девушки у неё произошла ссора с молодым человеком. В итоге жительница Москвы ушла из дома, при этом заявив, что собирается уйти в монастырь. В свою очередь настоятельница монастыря девушке отказала в данном вопросе.После этого девушка была доставлена в НИИ имени Склифосовского с подозрением на острое отравление. В настоящее время экспертиза выясняет, какой именно препарат, приняла несостоявшаяся монахиня.