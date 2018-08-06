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На продажу выставлен доработанный McLaren Dodge Viper с мощностью 540 л.с.

Сегодня стало известно, что автомобильная компания McLaren приняла решение о выставлении на продажу суперкара Dodge Viper. Существенно усугубляет интерес к автомобилю то, что он выполнен в рестайлинге и не имеет даже второго аналогичного результата. Пробег Dodge Viper составляет всего 74 мили.

Данная модификация впервые была продемонстрирована публике в далеком 2006 году, когда проходила выставка автомобилей специального назначения. С тех пор данный экземпляр несколько раз проходил рестайлинг, однако несмотря на это добиться серийного выпуска до сих пор не удалось. В свою очередь, разработчиками из компании McLaren были проделаны все необходимые изменения по технической части, позволив добиться отличных ходовых и скоростных качеств суперкару.

На продажу выставлен доработанный McLaren Dodge Viper с мощностью 540 л.с.


В частности, под капотом здесь используется двигатель объемом 8,3 литра, мощность которого составляет 540 л.с. Несмотря на столь внушительный показатель, максимальная скорость движения ограничена 240 километрами в час. Привлекательную внешность экземпляру от McLaren удалось прибавить в том числе за счет крупных 19-дюймовых дисков. Несмотря на желание выставить данный экземпляр на аукцион, в компании все же ограничились фиксированной ценой, которая на данный момент составляет 295 тысяч долларов.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:45
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