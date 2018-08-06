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В Уфе во время ДТП тело сбитого пешехода влетело в салон автомобиля

В Уфе на улице Первомайской во время дорожно-транспортного происшествия в салон транспортного средства влетело тело сбитого пешехода. Водитель скрылся в итоге с места ДТП.

В Уфе во время ДТП тело сбитого пешехода влетело в салон автомобиля


СМИ передают, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло прошлой ночью. Водитель транспортного средства модели Audi A6 на автодороге сбил молодого мужчину. Во время наезда авто удар был настолько сильным, что тело пешехода вследствие этого влетело в салон автомобиля. Житель Уфы от полученных травм скончался. Сотрудники регионального Министерства внутренних дел в настоящее время устанавливают личность водителя, а также погибшего пешехода.

Имеется информация, что речь идет про мужчину, которому на вид не больше тридцати лет. После наезда на пешехода водитель транспортного средства сбежал с места ДТП. В свою очередь детали ночного ДТП, которое произошло в Уфе, устанавливает следствие. Автомобилиста объявят в розыск.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:50
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