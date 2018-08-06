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Ученые рассказали про пользу чеснока при борьбе с различными заболеваниями

С детства мы знаем про пользу чеснока, особенно в осенний период. Данный продукт позволяет успешно бороться с простудными заболеваниями. Только чеснок особо вкусным не назовешь, да и запах у него не из самых приятных.

Только такие его свойства пугают в детстве. В более зрелом возрасте все с удовольствием употребляют чеснок, представляя только его полезные свойства.
Ученые рассказали про пользу чеснока при борьбе с различными заболеваниями


Главное из них, укрепление иммунитета. Содержащиеся в чесноке составы антиоксидантов помогают устранить токсины и свободные радикалы, которые повреждают клетки организма, вызывая различные болезни. Здесь так же участвует и антимикробный эффект, необходимый при борьбе с инфекционными заболеваниями.

Необходимо указать на пользу для микрофлоры ротовой полости, при употреблении чеснока. Который действует по принципу антимикробных фармацевтических средств.

Специфический аромат чесноку придает входящая в него сера. Ее соединения широко известны, как способные уничтожать раковые клетки. При этом из организма выводятся тяжелые металлы и вредные добавки, входящие в некоторые продукты.

Исследования на животных доказали, что чесноку свойственно улучшать метаболизм сахаров и уменьшать всплески инсулина, при этом полезен он даже при соблюдении противосахарных диет.

На основании клинических испытаний, специалисты доказали, что достаточно употреблять 5 г чеснока каждый день, чтобы подавить образование нитрозаминов, провоцирующих некоторые виды рака. Как заявил Национальный институт онкологии, увеличивая потребление чеснока, уменьшается риск образования рака желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстой кишки и молочной железы.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:06
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