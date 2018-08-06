Ученые рассказали про пользу чеснока при борьбе с различными заболеваниями

Только такие его свойства пугают в детстве. В более зрелом возрасте все с удовольствием употребляют чеснок, представляя только его полезные свойства.Главное из них, укрепление иммунитета. Содержащиеся в чесноке составы антиоксидантов помогают устранить токсины и свободные радикалы, которые повреждают клетки организма, вызывая различные болезни. Здесь так же участвует и антимикробный эффект, необходимый при борьбе с инфекционными заболеваниями.Необходимо указать на пользу для микрофлоры ротовой полости, при употреблении чеснока. Который действует по принципу антимикробных фармацевтических средств.Специфический аромат чесноку придает входящая в него сера. Ее соединения широко известны, как способные уничтожать раковые клетки. При этом из организма выводятся тяжелые металлы и вредные добавки, входящие в некоторые продукты.Исследования на животных доказали, что чесноку свойственно улучшать метаболизм сахаров и уменьшать всплески инсулина, при этом полезен он даже при соблюдении противосахарных диет.На основании клинических испытаний, специалисты доказали, что достаточно употреблять 5 г чеснока каждый день, чтобы подавить образование нитрозаминов, провоцирующих некоторые виды рака. Как заявил Национальный институт онкологии, увеличивая потребление чеснока, уменьшается риск образования рака желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстой кишки и молочной железы.