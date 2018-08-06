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Александра Черно не верит Иосифу Оганесяну, но все равно хочет за него замуж

Ни для кого не секрет, что несколько месяцев назад жизнь участницы телешоу «Дом-2» Александры Черно кардинально поменялась. Девушка согласилась на кардинальную «перезагрузку», а также приняла предложение руки и сердца от Иосифа Оганесяна.

Однако несмотря на внешние изменения, а также скорую свадьбу, она продолжает быть несчастной, поскольку не может доверять своему возлюбленному. Еще во время их отдыха на Сейшельских островах, парень якобы переспал в отеле без камер с одной из участниц, из-за чего у Саши даже произошел нервный срыв.

Александра Черно не верит Иосифу Оганесяну, но все равно хочет за него замуж

«Кто бы что не говорил, но после нашей последней поездки на Сейшелы наши отношения очень сильно изменились. Стали крепче-да.
Но и я стала более стервознее, злее, без доверия не только мужчине, но и всему миру вокруг», - написала она в своем микроблоге.

И пусть пару недель назад во время ток-шоу «Разбор» выяснилось, что на самом деле никакого «волшебства» между ребятами в ту ночь не было, девушка до сих пор не может отпустить эту ситуацию, поскольку в любом случае Иосиф ее обманул.

Сама Черно не знает, как бороться с подобным чувством и признается, что всю оставшуюся жизнь будет ждать от Оганесяна какого-нибудь подвоха. Тем не менее, она не считает это поводом для расставания. Более того, участница готова выйти замуж за подорвавшего ее доверие молодого человека и уже во всю планирует свадьбу.

Что же касается зрителей, то они не особо понимают, как Иосиф и Саша представляют себе совместную жизнь за периметром телестройки. По их мнению, если в их паре уже есть такие проблемы, как отсутствие доверия, то брак продержится совсем недолго, и он бессмыслен.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:35
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