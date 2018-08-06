Названы ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за 10 лет

Пятое место в данном рейтинге заняли модели Galaxy S3 и iPhone 5, которые сумели набрать около 70 миллионов продаж. Оба гаджета выпущены в 2012 году и практически с самого старта продаж стали набирать высокие обороты у всех ритейлеров. Что касается смартфона iPhone 5 , то на его популярность вероятнее всего повлиял увеличенный дисплей.Четвертое место заняли не так давно порадовавшие пользователей модели iPhone 7 и 7 Plus с 78 миллионами продаж по всему миру. Основными достоинствами устройств стали стильный дизайн, больший объем встроенной памяти, а также возможность использовать под водой, чего не было ни в одной из предыдущих модификаций смартфонов данного бренда.Третье место занял смартфон Galaxy S4, который до сих пор остается одним из самых успешных среди все ныне выпущенных устройств. Существенное различие от предшественника позволило практически сразу завоевать рынок, имея довольно привлекательные технические параметры, заслужившие высокой оценки разработчикам. Гаджет был продан в количестве 80 миллионов экземпляров.Второе место и бешенный отрыв получила модель Nokia 5230, которая относится к числу наиболее бюджетных устройств. Несмотря на то, что устройство не обладает никакими продвинутыми опциями, его простота и удобство в пользовании завоевало внимание более 150 миллионов покупателей.Первое место заняли iPhone 6 и 6 Plus , на которые пришлись более 220 миллионов продаж. Здесь также на популярность сыграла существенная разница в возможностях и дизайне по сравнению с предшественником. Покупателям впервые предложили приобрести модель не с 4,5-дюймовым экраном, но и более продвинутую модификацию на 5,5 дюймов.