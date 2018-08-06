АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Названы ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за 10 лет

Экспертами подготовлен перечень смартфонов, которые сумели показать самые успешные показатели по продажам за последние десять лет. В ТОП-5 оказались в том числе и ныне забытые модели, которые все реже встречаются у пользователей.

Пятое место в данном рейтинге заняли модели Galaxy S3 и iPhone 5, которые сумели набрать около 70 миллионов продаж. Оба гаджета выпущены в 2012 году и практически с самого старта продаж стали набирать высокие обороты у всех ритейлеров. Что касается смартфона iPhone 5 , то на его популярность вероятнее всего повлиял увеличенный дисплей.

Названы ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за 10 лет


Четвертое место заняли не так давно порадовавшие пользователей модели iPhone 7 и 7 Plus с 78 миллионами продаж по всему миру. Основными достоинствами устройств стали стильный дизайн, больший объем встроенной памяти, а также возможность использовать под водой, чего не было ни в одной из предыдущих модификаций смартфонов данного бренда.

Третье место занял смартфон Galaxy S4, который до сих пор остается одним из самых успешных среди все ныне выпущенных устройств. Существенное различие от предшественника позволило практически сразу завоевать рынок, имея довольно привлекательные технические параметры, заслужившие высокой оценки разработчикам. Гаджет был продан в количестве 80 миллионов экземпляров.

Второе место и бешенный отрыв получила модель Nokia 5230, которая относится к числу наиболее бюджетных устройств. Несмотря на то, что устройство не обладает никакими продвинутыми опциями, его простота и удобство в пользовании завоевало внимание более 150 миллионов покупателей.

Первое место заняли iPhone 6 и 6 Plus , на которые пришлись более 220 миллионов продаж. Здесь также на популярность сыграла существенная разница в возможностях и дизайне по сравнению с предшественником. Покупателям впервые предложили приобрести модель не с 4,5-дюймовым экраном, но и более продвинутую модификацию на 5,5 дюймов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 10:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей
Эксперты назвали русский мультсериал "Лунтик"
В Москве девушка решила стать монахиней и попала
Great Wall показала серийную версию нового
Ученые рассказали про пользу чеснока при борьбе с
Айза Анохина посмеялась над уровнем знания
Нюша трогательно поздравила своего мужа с
Названы ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за 10
В Уфе во время ДТП тело сбитого пешехода влетело
Айза Анохина оказалась в эпицентре землетрясения
Александра Черно не верит Иосифу Оганесяну, но
Ателье Lumma Design показало свою версию
Дана Борисова потратила 300 тысяч на шторы для
Отец Ани Лорак рассказал о реакции дочери на
Дочь Лолиты в купальнике выглядит столь же
Ученые: Эмоциональное перенапряжение в детстве
Зрители «Дома-2» заявили, что Ольга Бузова сильно
Синоптики пообещали жителям Москвы «температурную
В РФ могут на 2 процента увеличить тарифы ЖКХ
Сергей Кучеров может лишиться свободы из-за
Поклонники Светланы Лободы обсудили ролик в
Стас Пьеха год скрывает новые отношения от
От замороженных эмбрионов чаще всего рождаются
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС
Синяк-поцелуй странной формы на ноге Ольги
Богатейшего в мире человека обвинили в отсутствии
С помощью телескопа NASA астрономы объяснили
Новенький участник «Дома-2» Тарас Петий за
В Египте на курорте акула растерзала туриста
Nokia X6 поступит в продажу в России в ближайшее
Просмотреть все новости