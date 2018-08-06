Отец Ани Лорак рассказал о реакции дочери на слухи об измене супруга

В СМИ обнародовали видеокадры, на которых видно, как супруг Ани Лорак в ночном клубе развлекается с другой девушкой. Многие поклонники певицы предрекают данной паре скорый разрыв. При этом отец популярной певицы имеет противоположное мнение. По словам Мирослава Куека, его дочь Ани Лорак продолжает проживать вместе с Муратом Налчаджиоглу. Он отметил, что в их отношениях на сегодняшний день всё хорошо. Родитель исполнительницы считает, что пресса всё преувеличила. Отец Лорак заметил, что не видел ещё видео с «компроматом».Ани Лорак в интервью прессе рассказала, что богатство её супруга - это не больше более чем иллюзия. По словам певицы, она всегда рассчитывает только на себя и не сидит ни у кого на шее.