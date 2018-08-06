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Отец Ани Лорак рассказал о реакции дочери на слухи об измене супруга

После появления в средствах массовой информации данных, про возможную измену супруга, Ани Лорак не желает комментировать инцидент. Отец Лорак всё же решился рассказать о реакции своей дочери на данную шокирующую новость.

Отец Ани Лорак рассказал о реакции дочери на слухи об измене супруга


В СМИ обнародовали видеокадры, на которых видно, как супруг Ани Лорак в ночном клубе развлекается с другой девушкой. Многие поклонники певицы предрекают данной паре скорый разрыв. При этом отец популярной певицы имеет противоположное мнение. По словам Мирослава Куека, его дочь Ани Лорак продолжает проживать вместе с Муратом Налчаджиоглу. Он отметил, что в их отношениях на сегодняшний день всё хорошо. Родитель исполнительницы считает, что пресса всё преувеличила. Отец Лорак заметил, что не видел ещё видео с «компроматом».

Ани Лорак в интервью прессе рассказала, что богатство её супруга - это не больше более чем иллюзия. По словам певицы, она всегда рассчитывает только на себя и не сидит ни у кого на шее.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:23
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