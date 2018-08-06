Ателье Lumma Design показало свою версию современного кроссовера Audi SQ5

Кроссовер успел уже завоевать популярность среди автомобилистов за счёт своих достойных динамических характеристик, практичности, надежности. Специалисты Lumma Design приняли решение оснастить автомобиль фирменным стайл-комплектом типа CLR 5S. Он включает в себя оригинальные новые колеса с дисками чёрной расцветки, диффузор, передний спойлер, расширители колесных арок.Под капотом кроссовера версии Audi SQ5 автопроизводитель установил трёхлитровый силовой агрегат TFSI V6, который способен генерировать 354 лошадиные силы. Транспортное средство разгоняется до 100 километров в час за 5,4 секунды.