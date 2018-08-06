Зрители «Дома-2» заявили, что Ольга Бузова сильно постарела
Популярной певице и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой несколько месяцев назад исполнилось 32 года, однако из-за перегруженного рабочего графика она сильно постарела.
Многие поклонники теледивы знают, как усердно она трудится невзирая на состояние здоровья, погодные условия и время суток. Все это очень сильно отразилось на ее лице, а многочисленные «уколы красоты» только усугубили ситуацию.
Так, пару дней назад в эфире телепроекта показали тэт Оли вместе с одним из участников. В какой-то момент оператор решил взять крупным планом лицо ведущей и продемонстрировал публике морщины, которым оно усеяно.
Зрители были шокированы от того, что им пришлось увидеть, ведь на фотографиях в микроблоге Бузова выглядит гораздо моложе и милее, а в эфире перед ними предстала 40-летняя женщина, чьи признаки старения не смогла скрыть даже косметика и профессиональные визажисты.
Многие поклонники теледивы знают, как усердно она трудится невзирая на состояние здоровья, погодные условия и время суток. Все это очень сильно отразилось на ее лице, а многочисленные «уколы красоты» только усугубили ситуацию.
Так, пару дней назад в эфире телепроекта показали тэт Оли вместе с одним из участников. В какой-то момент оператор решил взять крупным планом лицо ведущей и продемонстрировал публике морщины, которым оно усеяно.
Зрители были шокированы от того, что им пришлось увидеть, ведь на фотографиях в микроблоге Бузова выглядит гораздо моложе и милее, а в эфире перед ними предстала 40-летняя женщина, чьи признаки старения не смогла скрыть даже косметика и профессиональные визажисты.