Зрители «Дома-2» заявили, что Ольга Бузова сильно постарела

Многие поклонники теледивы знают, как усердно она трудится невзирая на состояние здоровья, погодные условия и время суток. Все это очень сильно отразилось на ее лице, а многочисленные «уколы красоты» только усугубили ситуацию.Так, пару дней назад в эфире телепроекта показали тэт Оли вместе с одним из участников. В какой-то момент оператор решил взять крупным планом лицо ведущей и продемонстрировал публике морщины, которым оно усеяно.Зрители были шокированы от того, что им пришлось увидеть, ведь на фотографиях в микроблоге Бузова выглядит гораздо моложе и милее, а в эфире перед ними предстала 40-летняя женщина, чьи признаки старения не смогла скрыть даже косметика и профессиональные визажисты.