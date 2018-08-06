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Айза Анохина оказалась в эпицентре землетрясения на Бали

Сегодня на Бали произошло серьезное землетрясение, сила которого составила 7 баллов. В этот период на острове отдыхает и российская исполнительница Айза Анохина, в прошлом являющаяся женой Гуфа.

Как выяснилось позже, Айза находилась в самом эпицентре землетрясения. Первоначально подземные толчки были несколько слабее, но позже последовал более серьезный удар. В настоящее время на Бали отдыхает огромное количество туристов, не подозревавших, что именно в этот период случатся данные происшествия.

Айза Анохина оказалась в эпицентре землетрясения на Бали


Айза поделилась со своими подписчиками эмоциями от пережитого землетрясения. На момент первых подземных толчков она с друзьями находилась дома, после чего сразу же выбежала на улицу в целях безопасности. Следует отметить, что Айза Анохина большую часть времени находится именно на острове, в связи с чем определила своего сына в местную школу. Несмотря на огромную силу стихии, ни сама певица, ни ее близкие от случившегося землетрясения не пострадали и находятся в полной безопасности.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 10:43
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