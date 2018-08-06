Айза Анохина оказалась в эпицентре землетрясения на Бали

Как выяснилось позже, Айза находилась в самом эпицентре землетрясения. Первоначально подземные толчки были несколько слабее, но позже последовал более серьезный удар. В настоящее время на Бали отдыхает огромное количество туристов, не подозревавших, что именно в этот период случатся данные происшествия.Айза поделилась со своими подписчиками эмоциями от пережитого землетрясения. На момент первых подземных толчков она с друзьями находилась дома, после чего сразу же выбежала на улицу в целях безопасности. Следует отметить, что Айза Анохина большую часть времени находится именно на острове, в связи с чем определила своего сына в местную школу. Несмотря на огромную силу стихии, ни сама певица, ни ее близкие от случившегося землетрясения не пострадали и находятся в полной безопасности.