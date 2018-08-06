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Дана Борисова потратила 300 тысяч на шторы для новой квартиры

На обустройство новоприобретенной квартиры Дана Борисова потратила около 300 тысяч рублей. И поделилась с подписчиками, в чем она вынуждена ущемлять собственные интересы ради хорошего обустройства жилища.

Дана Борисова потратила 300 тысяч на шторы для новой квартиры


Как известно, развод популярной некогда телеведущей был громким - бывший супруг с помощью суда отобрал у нее дочь. Обстоятельства вынудили Борисову распродать практически все имущество: автомобиль, драгоценности. Правда, в последнее время положение Даны несколько улучшилось, ведь Максим Аксенов стал позволять ей видеться с дочкой.

Недавно теледива купила новую квартиру, которую сейчас успешно обустраивает. Жилище пришлось обставлять практически с нуля: в нем были лишь отделка и кухня. Почти всю мебель Дана Борисова покупала в магазинах IKEA, а вот со шторами решила не экономить – они обошлись ей в 300 000 рублей и пока стали самым дорогим имуществом в квартире. По словам Борисовой, купленные для нее с дочерью кровати и стиральная машинка обошлись ей в 78 и 60 тысяч соответственно.

Дана Борисова потратила 300 тысяч на шторы для новой квартиры


Счастливая мать рассказала, что старается сейчас проводить время со своей девочкой как можно лучше, они вместе обсуждают и планируют отделку нового жилища. Полина уже успела полюбить свою новую комнату, да так, что теперь и к папе не очень хочется. До этого времени у девочки целых 10 лет не было своей комнаты.

Вместе со звездной ведущей радуются и ее поклонники: они желают ей побольше радостей, потому что наплакаться та уже успела досыта.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 10:27
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