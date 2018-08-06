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Ученые: Эмоциональное перенапряжение в детстве может стать причиной развития онкологии мозга и алкоголизма у людей

Бразильские ученые выяснили, что эмоциональное перенапряжение в детстве может стать причиной развития онкологии мозга и алкоголизма у людей. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Они провели исследования с участием 110 добровольцев, отметив, что люди, не имеющие моральной поддержки, входят в группу риска заболевания раком. Данный недуг может вызывать у пациентов стресс, чувство тревожности и депрессию. Кроме того, эксперты выяснили, что 105 особ столкнулись в детские годы с насилием и получили сильное психологическое потрясение.

Ученые: Эмоциональное перенапряжение в детстве может стать причиной развития онкологии мозга и алкоголизма у людей


Такие проблемы провоцируют развитие опасного недуга, поражающего голову и шею у людей. Специалисты отметили, что новое открытие поможет им понять, как развиваются нейропсихологические механизмы, связанные с употреблением спиртных напитков у данной категории лиц, что также относится к проблемам с их психикой.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:14
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