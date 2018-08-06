Ученые: Эмоциональное перенапряжение в детстве может стать причиной развития онкологии мозга и алкоголизма у людей

Они провели исследования с участием 110 добровольцев, отметив, что люди, не имеющие моральной поддержки, входят в группу риска заболевания раком. Данный недуг может вызывать у пациентов стресс, чувство тревожности и депрессию. Кроме того, эксперты выяснили, что 105 особ столкнулись в детские годы с насилием и получили сильное психологическое потрясение.Такие проблемы провоцируют развитие опасного недуга, поражающего голову и шею у людей. Специалисты отметили, что новое открытие поможет им понять, как развиваются нейропсихологические механизмы, связанные с употреблением спиртных напитков у данной категории лиц, что также относится к проблемам с их психикой.