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Дочь Лолиты в купальнике выглядит столь же привлекательной, как и известная певица

Лолита Милявская порадовала поклонников новым снимком на своей странице в соцсети, продемонстрировав любимую дочь, позирующую в купальнике. Певица своим видом не скрывает, что безумно скучает по родной девочке, которая проживает на территории соседнего государства.

Несмотря на то, что в адрес Милявской достаточно часто поступаюсь не лицеприятные комментарии о лишнем весе и рекомендации по похудению, однако ей все же удается сохранять самообладание, наслаждаясь самой такой, какая она есть. Более того, фанаты не перестают удивлять отличной коже и лицу певицы, которая даже не простой фигурой не утрачивает красоты. Наличие фотографий без макияжа и их частота публикации также вызывают самые приятные чувства у фанатов, которые больше радуются им, чем «раскрашенным» снимкам.

Дочь Лолиты в купальнике выглядит столь же привлекательной, как и известная певица


В настоящее время дочь Лолиты Милявской Ева проживает в Украине со своей бабушкой, тогда как самой певице въезд на территорию данной страны запрещен. Причиной тому послужил визит в Керчь. Лолита старается знакомить фанатов в том числе и с жизнью своей дочери, показав в том числе и ее выпускной в школе. Сама певица не перестает испытывать счастье от того, насколько сильна ее любовь к дочери, подписав очередной снимок «Моя русалочка».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 10:18
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