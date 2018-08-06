Дочь Лолиты в купальнике выглядит столь же привлекательной, как и известная певица

Несмотря на то, что в адрес Милявской достаточно часто поступаюсь не лицеприятные комментарии о лишнем весе и рекомендации по похудению, однако ей все же удается сохранять самообладание, наслаждаясь самой такой, какая она есть. Более того, фанаты не перестают удивлять отличной коже и лицу певицы, которая даже не простой фигурой не утрачивает красоты. Наличие фотографий без макияжа и их частота публикации также вызывают самые приятные чувства у фанатов, которые больше радуются им, чем «раскрашенным» снимкам.В настоящее время дочь Лолиты Милявской Ева проживает в Украине со своей бабушкой, тогда как самой певице въезд на территорию данной страны запрещен. Причиной тому послужил визит в Керчь. Лолита старается знакомить фанатов в том числе и с жизнью своей дочери, показав в том числе и ее выпускной в школе. Сама певица не перестает испытывать счастье от того, насколько сильна ее любовь к дочери, подписав очередной снимок «Моя русалочка».