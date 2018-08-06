Сергей Кучеров может лишиться свободы из-за метания ножей

Публикация от Андрей Штрих Денисов (@andreydenisov95) 30 Июл 2018 в 9:55 PDT

Бывший возлюбленный Юлии Ефременковой, который покинул реалити-шоу несколько недель назад, так и не определился с тем, чем он будет зарабатывать себе на хлеб. Все свое свободное время он тратит на отдых в компании таких же экс-участников, социальные сети и тренажерный зал.Так, несколько дней назад Сережа был замечен в компании Андрея Денисова, бросившего телестройку ради отношений с Марией Кохно, причем нашли они не самое безобидное занятие, в результате которого один мог навсегда распрощаться с жизнью или остаться калекой, а второй – сесть в тюрьму.Речь идет о видео, в котором Кучеров тренирует свою меткость, пытаясь попасть ножом в апельсин, который держит над головой Штрих.К счастью для последнего, Сергей оказался не очень плохим метателем, а потому в голову холодным оружием он не попал, однако и апельсин тоже остался целым.