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Сергей Кучеров может лишиться свободы из-за метания ножей

Ушедший за ворота телепроекта «Дом-2» во второй раз, Сергей Кучеров до сих пор не вернулся к обычной жизни. А судя по последним публикациям в его микроблоге, он и вовсе может лишиться свободы.

Бывший возлюбленный Юлии Ефременковой, который покинул реалити-шоу несколько недель назад, так и не определился с тем, чем он будет зарабатывать себе на хлеб. Все свое свободное время он тратит на отдых в компании таких же экс-участников, социальные сети и тренажерный зал.

Сергей Кучеров может лишиться свободы из-за метания ножей


Так, несколько дней назад Сережа был замечен в компании Андрея Денисова, бросившего телестройку ради отношений с Марией Кохно, причем нашли они не самое безобидное занятие, в результате которого один мог навсегда распрощаться с жизнью или остаться калекой, а второй – сесть в тюрьму.

Речь идет о видео, в котором Кучеров тренирует свою меткость, пытаясь попасть ножом в апельсин, который держит над головой Штрих.

К счастью для последнего, Сергей оказался не очень плохим метателем, а потому в голову холодным оружием он не попал, однако и апельсин тоже остался целым.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:37
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