В РФ могут на 2 процента увеличить тарифы ЖКХ

В ведомстве было предложено повысить тарифы на такой же процент, на который увеличили НДС. Несмотря на повышение итоговой суммы, сами услуги не будут дорожать. Их поставщики в данном случае не получат каких-либо дополнительных средств. При этом увеличится налог, включённый в платеж. Представители ведомства отмечают, что это нужно, чтобы не стало хуже финансовое состояние ресурсоснабжающих российских организаций. Убытки коммунальщиков в 2019 году в противном случае могут составить 100 миллиардов рублей. При этом объем долгов в отрасли увеличится до 1,5 триллионов рублей.Владимир Путин 3 августа подписал закон, подразумевающий увеличение нынешней ставки НДС с 18% до 20%. Эксперты отмечают, что повышение НДС на 2% приведет к дополнительному доходу бюджета на сумму в 620 млрд руб в год. Согласно ожиданиям, дополнительные доходы бюджета РФ пойдут на финансирование инфраструктуры, здравоохранения, образования.