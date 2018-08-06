От замороженных эмбрионов чаще всего рождаются девочки

Согласно общей статистике, среди всех рожденных детей, мужчины составляют примерно 51%, а женщины чуть больше 49%. Меняется ситуация, если учитывать только рождение замороженных эмбрионов. Как заявили специалисты, зародыши теряют некоторые клетки в ходе процедур замораживания и оттаивания. Большинству из них удается заменяться, но мужские эмбрионы «не идеально» переживают этот процесс, из-за чего часто погибают.Подобную тенденцию ученые объяснить не могут. Исследования продолжаются. Специалисты планируют разработать методику преодоления этой проблемы, а так же «выравнивание» статистики рождаемости, основанной на криоконсервации эмбрионов.