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От замороженных эмбрионов чаще всего рождаются девочки

Как выяснили чешские ученые, в большинстве случаев, при использовании замороженных эмбрионов, рождаются девочки. Автор исследований Рената Хуттелова объяснила, женские эмбрионы более стойкие к заморозке и последующей разморозке.

Согласно общей статистике, среди всех рожденных детей, мужчины составляют примерно 51%, а женщины чуть больше 49%. Меняется ситуация, если учитывать только рождение замороженных эмбрионов. Как заявили специалисты, зародыши теряют некоторые клетки в ходе процедур замораживания и оттаивания. Большинству из них удается заменяться, но мужские эмбрионы «не идеально» переживают этот процесс, из-за чего часто погибают.

От замороженных эмбрионов чаще всего рождаются девочки


Подобную тенденцию ученые объяснить не могут. Исследования продолжаются. Специалисты планируют разработать методику преодоления этой проблемы, а так же «выравнивание» статистики рождаемости, основанной на криоконсервации эмбрионов.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:25
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