Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей

Как ожидается, до 2021 года около 8 миллионов человек будут переведены на смартфоны с ОС Sailfish от «Ростелекома». Стоимость ежегодного тарифа составит 13,1 тысячи рублей на одного человека. Средства на эти цели планируют выделить из федерального бюджета и госкомпаниями. К тому же Минфин готов профинансировать доработку ОС Sailfish.Операционная система Sailfish оснащена элементами открытого исходного кода на ядре Linux. Данная ОС начинали создавать выходцы из Nokia, а с 2012 года её развивает финская компания Jolla. На смартфонах с ОС Sailfish будут работать приложения для Android. Sailfish стала продолжением проектов Mer и Meego.