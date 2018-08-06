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Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей

В России сотрудники госкомпаний и чиновники будут переведены на смартфоны с российской операционной системой Sailfish, для этого понадобится 160 миллиардов рублей. Об этом накануне сообщил журналистам осведомлённый федеральный чиновник.

Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 миллиардов рублей


Как ожидается, до 2021 года около 8 миллионов человек будут переведены на смартфоны с ОС Sailfish от «Ростелекома». Стоимость ежегодного тарифа составит 13,1 тысячи рублей на одного человека. Средства на эти цели планируют выделить из федерального бюджета и госкомпаниями. К тому же Минфин готов профинансировать доработку ОС Sailfish.

Операционная система Sailfish оснащена элементами открытого исходного кода на ядре Linux. Данная ОС начинали создавать выходцы из Nokia, а с 2012 года её развивает финская компания Jolla. На смартфонах с ОС Sailfish будут работать приложения для Android. Sailfish стала продолжением проектов Mer и Meego.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:15
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