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Поклонники Светланы Лободы обсудили ролик в память Ирины Бережной

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала трогательный ролик, который посвятила своей ныне покойной подруге Ирине Бережной. 5 августа прошлого года депутат Верховной Рады Украины погибла в ДТП, находясь в Хорватии.

Первые часы после публикации ролика с комментарием «Ирочка моя» многие подписчики не могли понять, кем являлась данная девушка. Некоторые пользователи уже ближе к середины ленты все же раскрыли все обстоятельства, озвучив дела Ирины Бережной, а также подчеркнув, что за период ее работы удалось совершить множество полезных дел на пользу государства. Несмотря на то, что Ирина Бережная родилась в Луганской области, а позже жила в Киеве, ей все же удавалось совершать крайне важные изменения у себя на родине.

Поклонники Светланы Лободы обсудили ролик в память Ирины Бережной


Несмотря на то, что сама Светлана Лобода не стала уделять внимание вопросу обстоятельств гибели близкой подруги, однако многие подписчики все же стали открывать собственные версии случившемуся, озвучив предположения по поводу «политического убийства» и другие подобные ситуации. Однако не все подписчики Светланы Лободы прониклись дружбой певицы с покойной подругой, уделив внимание вопросам, связанным с другой украинской певицей Ани Лорак.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:33
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