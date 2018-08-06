Поклонники Светланы Лободы обсудили ролик в память Ирины Бережной

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 5 Авг 2018 в 10:33 PDT

Первые часы после публикации ролика с комментарием «Ирочка моя» многие подписчики не могли понять, кем являлась данная девушка. Некоторые пользователи уже ближе к середины ленты все же раскрыли все обстоятельства, озвучив дела Ирины Бережной, а также подчеркнув, что за период ее работы удалось совершить множество полезных дел на пользу государства. Несмотря на то, что Ирина Бережная родилась в Луганской области, а позже жила в Киеве, ей все же удавалось совершать крайне важные изменения у себя на родине.Несмотря на то, что сама Светлана Лобода не стала уделять внимание вопросу обстоятельств гибели близкой подруги, однако многие подписчики все же стали открывать собственные версии случившемуся, озвучив предположения по поводу «политического убийства» и другие подобные ситуации. Однако не все подписчики Светланы Лободы прониклись дружбой певицы с покойной подругой, уделив внимание вопросам, связанным с другой украинской певицей Ани Лорак.