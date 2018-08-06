Синяк-поцелуй странной формы на ноге Ольги Серябкиной удивил поклонников

Подписчики Ольги Серябкиной в соцсети крайне внимательно подходят к изучению очередного нового снимка, а потому не могли пройти мимо столь неожиданного пятна на левой ноге. Более того, часть поклонников позволили себе предположить, что синяк по своей форме и структуре во многом похож на поцелуй. Девушка пока не комментирует ни одно из предложенных предположений, однако фанаты крайне категорично подошли к этому вопросу, высказывая мнения в том числе и по поводу возможных ролевых игр с молодыми людьми.Однако нашлись и те подписчики, которые объяснили снимок с синяком тем, что Ольга Серябкина намеренно привлекает к себе внимание и хочет продемонстрировать, что ее тело не столь идеальное, как могли бы себе предположить фанаты. Но в свете последних событий и комментариев, большая часть поклонников все же приветствуют более скромный вид одежды для солистки группы SEREBRO, ведь перенасыщение откровенными платьями и прочими нарядами не всегда уместно, по их мнению.