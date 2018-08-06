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Синяк-поцелуй странной формы на ноге Ольги Серябкиной удивил поклонников

Участница популярной группы «SEREBRO» Ольга Серябкина заставила поволноваться многочисленных поклонников. Несмотря на то, что ранее переживания могли быть связаны скорее с откровенными нарядами, теперь состоит в обнаруженном на ее ноге синяке.

Подписчики Ольги Серябкиной в соцсети крайне внимательно подходят к изучению очередного нового снимка, а потому не могли пройти мимо столь неожиданного пятна на левой ноге. Более того, часть поклонников позволили себе предположить, что синяк по своей форме и структуре во многом похож на поцелуй. Девушка пока не комментирует ни одно из предложенных предположений, однако фанаты крайне категорично подошли к этому вопросу, высказывая мнения в том числе и по поводу возможных ролевых игр с молодыми людьми.

Синяк-поцелуй странной формы на ноге Ольги Серябкиной удивил поклонников


Однако нашлись и те подписчики, которые объяснили снимок с синяком тем, что Ольга Серябкина намеренно привлекает к себе внимание и хочет продемонстрировать, что ее тело не столь идеальное, как могли бы себе предположить фанаты. Но в свете последних событий и комментариев, большая часть поклонников все же приветствуют более скромный вид одежды для солистки группы SEREBRO, ведь перенасыщение откровенными платьями и прочими нарядами не всегда уместно, по их мнению.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:09
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