В Египте на курорте акула растерзала туриста

Жертвой людоеда является гражданин Чешской республики. Когда турист купался в Красном море, его буквально растерзала акула. Части тела были найдены в двенадцати милях северней от места отдыха. В свою очередь власти предупреждали, что плавание далеко от берега может являться причиной нападения акул. Однако туристы по-прежнему стараются заплыть поглубже. Данное предупреждение особенно касается граждан России. Многие российские туристы любят пощекотать свои нервы. Они готовы спуститься в клетку и подайвить в окружении акул. Посольство РФ предупреждает своих граждан про опасность, которая может подстерегать людей вдали от берега.За последнее пятилетие в Красном море шесть человек были растерзаны акулами. Стоит отметить, что все жертвы приехали на отдых в Египет.