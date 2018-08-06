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В Египте на курорте акула растерзала туриста

Акула в Египте растерзала туриста. Останки отдыхающего на курорте обнаружили на территории пляжа Марса-Эль-Алам.

В Египте на курорте акула растерзала туриста


Жертвой людоеда является гражданин Чешской республики. Когда турист купался в Красном море, его буквально растерзала акула. Части тела были найдены в двенадцати милях северней от места отдыха. В свою очередь власти предупреждали, что плавание далеко от берега может являться причиной нападения акул. Однако туристы по-прежнему стараются заплыть поглубже. Данное предупреждение особенно касается граждан России. Многие российские туристы любят пощекотать свои нервы. Они готовы спуститься в клетку и подайвить в окружении акул. Посольство РФ предупреждает своих граждан про опасность, которая может подстерегать людей вдали от берега.

За последнее пятилетие в Красном море шесть человек были растерзаны акулами. Стоит отметить, что все жертвы приехали на отдых в Египет.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:56
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