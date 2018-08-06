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Кристина Ослина назвала Викторию Романец «некрасивой и неумной»

Последнее время болельщики скандального телепроекта «Дом-2» очень ждут помолвки звезд реалити-шоу Андрея Черкасова и Кристины Ослиной.

Однако молодой человек пока не торопится вести свою возлюбленную под венец. Поэтому Кристина решила пока пройтись по бывшим пассиям Андрея.

Кристина Ослина назвала Викторию Романец «некрасивой и неумной»


Под одной из публикаций в Инстаграме Андрея Черкасова Ослина заявила, что настоящую «красавицу и умницу» он встретил лишь сейчас, а до этого «перебирал девушек» и порой, не совсем красивых.

Имен девушка Черкасова не называла, но все сразу поняли, что это был камешек в огород Вики Романец.

Сама жена Антона Гусева пока не прокомментировала данные выпады.

Кристина Ослина назвала Викторию Романец «некрасивой и неумной»

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:40
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