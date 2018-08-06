Кристина Ослина назвала Викторию Романец «некрасивой и неумной»
Последнее время болельщики скандального телепроекта «Дом-2» очень ждут помолвки звезд реалити-шоу Андрея Черкасова и Кристины Ослиной.
Однако молодой человек пока не торопится вести свою возлюбленную под венец. Поэтому Кристина решила пока пройтись по бывшим пассиям Андрея.
Под одной из публикаций в Инстаграме Андрея Черкасова Ослина заявила, что настоящую «красавицу и умницу» он встретил лишь сейчас, а до этого «перебирал девушек» и порой, не совсем красивых.
Имен девушка Черкасова не называла, но все сразу поняли, что это был камешек в огород Вики Романец.
Сама жена Антона Гусева пока не прокомментировала данные выпады.
Однако молодой человек пока не торопится вести свою возлюбленную под венец. Поэтому Кристина решила пока пройтись по бывшим пассиям Андрея.
Под одной из публикаций в Инстаграме Андрея Черкасова Ослина заявила, что настоящую «красавицу и умницу» он встретил лишь сейчас, а до этого «перебирал девушек» и порой, не совсем красивых.
Имен девушка Черкасова не называла, но все сразу поняли, что это был камешек в огород Вики Романец.
Сама жена Антона Гусева пока не прокомментировала данные выпады.