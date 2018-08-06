Кристина Ослина назвала Викторию Романец «некрасивой и неумной»

Однако молодой человек пока не торопится вести свою возлюбленную под венец. Поэтому Кристина решила пока пройтись по бывшим пассиям Андрея.Под одной из публикаций в Инстаграме Андрея Черкасова Ослина заявила, что настоящую «красавицу и умницу» он встретил лишь сейчас, а до этого «перебирал девушек» и порой, не совсем красивых.Имен девушка Черкасова не называла, но все сразу поняли, что это был камешек в огород Вики Романец.Сама жена Антона Гусева пока не прокомментировала данные выпады.