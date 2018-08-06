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Nokia X6 поступит в продажу в России в ближайшее время

Сегодня в Сети опубликовали дату появления в продаже нового смартфона Nokia X6, который сможет порадовать наличием топовых параметров. Для российских покупателей в скором времени появится гаджет под именем Nokia 6.1 Plus, но следует отметить, что по техническим параметрам он ничем не отличается от новинки.

Уже с середины августа российские покупатели смогут сделать столь ожидаемую покупку в местных магазинах. Примечательно, уже сейчас ознакомиться со всеми достоинствами нового гаджета могут клиенты в Китае, где уже начались активные продажи. В самой дорогой модификации данный смартфон получит 6 гигабайт оперативной памяти, а также 64 гигабайта встроенной памяти. За данную версию производитель установил ценник в размере 14,9 тысяч рублей.

Nokia X6 поступит в продажу в России в ближайшее время


Несмотря на то, что первоначально разработчики были нацелены на сохранение модели только в рамках рынка Поднебесной, однако позже позиция была изменена, и теперь любой желающий сможет приобрести устройство на своем рынке. Эксперты не исключают, что появление Nokia 6.1 Plus может несколько затянуться, однако увидеть смартфон на прилавках магазинах можно будет не позднее, чем в сентябре 2018 года.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:45
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